Врио губернатора Павел Малков встретился с президентом ТПП России Сергеем Катыриным

На встрече собрались предприниматели, представители институтов развития федерального и регионального уровня.

В Рязани прошел международный инвестиционный форум с участием президента ТПП России Сергеем Катыриным. В среду, 18 мая, в Рязани в «Академии единоборств» прошел межрегиональный форум «Инвестиции. Импортозамещение и кооперация. Инструменты развития бизнеса». На встрече собрались предприниматели, представители институтов развития федерального и регионального уровня.

Присутствующие обсудили меры поддержки бизнеса и работы с инвесторами в сложившихся экономических реалиях, перспективы развития импортзамещения и кооперационных связей, а также разобрали предложения по решению существующих проблем. На форуме первым выступил врио губернатора Павел Малков. Он рассказал о мерах поддержки во время санкционного давления.

«Сегодня есть вполне действенные инструменты экономики — это импортозамещение, инвестиции и создание кооперационных связей. Нам предстоит их еще раз проработать, переосмыслить и масштабировать с учетом новых экономических реалий, в тесной связи с деловым сообществом. В Рязанской области есть хороший задел по всем направлениям, его надо последовательно и грамотно развивать», — подчеркнул врио главы региона.

Малков добавил, что намерен индивидуально работать с каждым инвестором и помогать лично в решении вопросов. Также он отметил, что в прошлом году объем инвестиций в экономику области составил более 70 млрд рублей. По его словам в текущем году планируется, что он достигнет 80 млрд рублей. На заседании выступил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Он сообщил, что Рязанская область является одним из лидером среди 33 субъектов по первому этапу внедрения регионального инвестиционного стандарта и идет «с опережением графика». Катырин добавил, что регион также ведет активную работу с фондом развития промышленности и виден «существенный потенциал рязанских предприятий».

Президент Торгово-промышленной палаты России рассказал о роли семейного бизнеса в развитии экономики страны. По его словам, необходимо поддерживать отдельные бизнес-династии и создавать для них системные меры господдержки. Катырин пояснил, что в Рязани уже заработал центр семейного бизнеса, который будет помогать семейным компаниям региона и станет площадкой для продвижения и развития производств. Во время мероприятия он вручил символический ключ от центра Павлу Малкову.

Врио главы региона отметил, что региональная власть заинтересована в развитии семейного предпринимательства.