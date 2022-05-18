В Рязани простились с Сергеем Тихоновым, погибшим на Донбассе

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков выразил соболезнования семье погибшего.

В среду, 18 мая, в Рязани простились с погибшим во время специальной военной операции на Донбассе рядовым Сергеем Тихоновым, механиком-водителем в/ч 31134.

Прощание прошло с соблюдением всех воинских почестей. В них участвовали представители власти, Рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков выразил соболезнования семье погибшего.