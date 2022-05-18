Минздрав обязался пускать священников в больницы Рязанской области

Соглашение подписали митрополит Рязанский и Михайловский Марк и врио министра здравоохранения региона Владимир Грачев.

Епархиальное управление подписало соглашение с минздравом Рязанской области. Об этом сообщили в рязанской епархии.

Во вторник, 17 мая, соглашение подписали митрополит Рязанский и Михайловский Марк и врио министра здравоохранения региона Владимир Грачев.

Согласно нему, в любую больницу региона можно будет пускать священника. От всех сторон будет требоваться соблюдение требований для находящихся в медицинских учреждениях.

Отмечается, что удалось решить вопросы о критических ситуациях, когда требовалось допустить священника к умирающему в течение ближайших часов.

В сообщении добавили, что в настоящий момент почти все стационары в Рязани и больные в них находятся под духовной опекой священника. При необходимости администрация может связаться с батюшкой.