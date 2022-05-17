Врио губернатора Рязанской области рассказал, что ведет сам свой Telegram-канал

По его словам, данная соцсеть стала «действенным инструментом» и жители города активно оставляют свои комментарии на странице.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал, что ведет свой Telegram-канал самостоятельно.

По его словам, данная соцсеть стала «действенным инструментом» и жители города активно оставляют свои комментарии на странице.

«Хочу поблагодарить всех, кто оставляет свои комментарии и четко излагает проблему. присылает фотодоказательства», — заявил Малков.

Врио губернатора добавил, что все обращения жителей города идут сразу же в работу. Он подчеркнул, что лично читает все, что ему пишут рязанцы.