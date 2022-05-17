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В Рязанском районе алабай покусал двоих детей
Соседский пес выбежал из калитки и накинулся на двоих детей — мальчика и девочку. Первого собака укусила за голову, а девочку — за плечо.

В Рязанском районе алабай покусал двоих детей. Сюжет о произошедшем во вторник, 17 мая, выпустила ГТРК «Ока».

Инцидент случился в начале мая в деревне Шахманово. Соседский пес выбежал из калитки и накинулся на двоих детей — мальчика и девочку. Первого собака укусила за голову, а девочку — за плечо.

«Они вышли, и буквально через несколько минут раздался крик, и, когда мой муж выбежал, уже все это произошло. Собака выбежала прямо на мою дочь Веру. Вера упала, и собака укусила ее в плечо», — рассказала мама пострадавшей Нина Какуева.

Оба ребенка оказались в больницу. В настоящее время с ними работают психологи.

Владельцы алабая вину отрицают и не выходят на связь. Семьи пострадавших детей написали заявление в полицию.