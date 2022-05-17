В Рязанской области появится должность референта губернатора

Об этом стало известно на заседании облправительства во вторник, 17 мая.

В аппарате рязанского правительства планируют добавить должность референта губернатора. Об этом стало известно на заседании органа власти во вторник, 17 мая.

О решении включить должность в соответствующий перечень рассказала замруководителя аппарата правительства Инна Кривозубова.

По ее словам, это необходимо «для обеспечения деятельности губернатора с целью технического сопровождения выполняемых задач».

Кривозубова добавила, что принятие данного законопроекта не привлечет дополнительных средств областного бюджета, поскольку введение новой должности произойдет без увеличения штатной численности.