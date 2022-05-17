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Украинские военные обстреляли село в Белгородской области
Пострадал один человек. Также есть разрушения.

Украинские военные обстреляли село в Белгородской области. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Обстрел произошел в селе Безымено. Гладков заявил, что во время обстрела пострадал один человек, также есть разрушения.

«Только что глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев доложил об обстреле со стороны Украины села Безымено. Есть один пострадавший — ранение легкой степени тяжести», — говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что в настоящее время пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Что касается разрушений — их восстановят в ближайшее время.

Ранее украинские силовики обстреляли погранпункт в Курской области.