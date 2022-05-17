Украинские войска вновь обстреляли погранпункт в Курской области

По словам губернатора области Романа Старовойта, от обстрелов пострадало село Алексеевка в Глушковском районе. ВСУ стреляли из крупнокалиберного оружия.

Украинские войска вновь обстреляли погранпункт в Курской области. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем telegram-канале.

В пять утра от обстрелов пострадало село Алексеевка в Глушковском районе. По словам главы региона, ВСУ стреляли из крупнокалиберного оружия. От обстрелов пострадали три частных дома, припаркованный автомобиль и здание школы. Никто из мирных жителей не пострадал.

Старовойт добавил, что российские войска быстро подавили обстрел ответным огнем. В настоящее время на месте работают специалисты.

Напомним, обстрел российских погранпкнутов, находящихся на границе с Украиной, начался марта. Об обстрелах сообщают главы Белгородской, Курской и Брянской областей.