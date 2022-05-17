Рязанцы вновь пожаловались на рыбный запах воды

Напомним, с аналогичными проблемами областной центр столкнулся в январе 2020 года. Тогда власти связали «рыбный» запах с «аномальными погодными условиями, обмелением Оки и состоянием водозабора, который нуждался в реконструкции».

Рязанцы вновь пожаловались на рыбный запах воды. Пост об этом в понедельник, 16 мая, появился в соцсетях.

Уточняется, что вода запахла рыбой в Кальном.

«Куда жаловаться по поводу рыбной вони из-под крана?! В Кальном просто нереальный запах, как будто из пруда берут», — пожаловались рязанцы.

Напомним, с аналогичными проблемами областной центр столкнулся в январе 2020 года. Тогда власти связали «рыбный» запах с «аномальными погодными условиями, обмелением Оки и состоянием водозабора, который нуждался в реконструкции». После жалоб водозабор очистили от ила, однако проблема повторилась и на следующий год.