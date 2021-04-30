В Рязани вода вновь запахла рыбой
Появившийся запах работник «Водоканала» связал с разливом воды в Оке.
В Рязани вода вновь запахла рыбой. Соответствующие жалобы стали размещать в соцсетях жители Песочни и Кального.
В пятницу, 30 апреля, в «Водоканале» РЗН. инфо сообщили, что в диспетчерскую поступают аналогичные жалобы, которые отправляются местной лаборатории для проверки воды. Появившийся запах работник предприятия связал с разливом воды в Оке.
Напомним, с аналогичными проблемами областной центр столкнулся в январе 2020 года. Тогда власти связали «рыбный» запах с «аномальными погодными условиями, обмелением Оки и состоянием водозабора, который нуждался в реконструкции». После жалоб водозабор очистили от ила.