«Погода сыграла на руку». Павел Малков провел рейд по городским дорогам во время ливня

Политик отметил, что именно во время непогоды видны все дорожные недостатки.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков провел первый рейд по дорогам города во время ливня.

Политик отметил, что именно во время непогоды видны все дорожные недостатки.

«Погода сыграла на руку — видно все: тротуары и дороги, как на них влияет дождь, причем не самый сильный, как справляются ливневки. Мы посмотрели несколько объектов. Это был самый первый, ознакомительный выезд. Дальше мы все это пройдем пешком и проедем еще не один раз», — добавил Малков.

Врио губернатора отметил, что в текущем году выделено достаточное количество средств на реконструкцию и восстановление дорог. Он подчеркнул, что будет устанавливать «жесткие» гарантийные условия для подрядчиков и усиливать контроль за их исполнением.