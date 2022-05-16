Александр Шерин объявил о выдвижении на пост председателя ЛДПР
«Принял решение выдвинуть свою кандидатуру на должность председателя политической партии ЛДПР», — сообщил Шерин.
Бывший депутат Госдумы от Рязанской области Александр Шерин объявил о выдвижении на пост председателя ЛДПР. Об этом он сообщил в своем
«Принял решение выдвинуть свою кандидатуру на должность председателя политической партии ЛДПР», — сообщил Шерин.
Напомним, Шерин — выпускник рязанского училища ВДВ, рязанской Академии права и управления, координатор рязанского отделения ЛДПР.