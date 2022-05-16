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В столице возобновят производство автомобилей «Москвич»
Совместно с Минпромторгом идет работа над производством в России максимального количества компонентов для автомобилей.

Сергей Собянин сообщил, что решил забрать завод Renault на баланс Москвы и возобновить производство автомобилей под историческим брендом «Москвич». Об этом говорится на сайте мэра столицы.

Собянин отметил, что собственник решил закрыть московский завод Renault, но нельзя допускать, чтобы коллектив остался без работы. Поэтому мэр столицы решил возобновить производство машин «Москвич».

«Мы постараемся сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе, и у его смежников», — отметил Собянин.

По его словам, основном партнером завода «Москвич» станет «КамАЗ».

Собянин добавил, что совместно с Минпромторгом идет работа над производством в России максимального количества компонентов для автомобилей.