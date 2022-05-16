В Рязани зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха

Согласно исследованию, в апреле отобрали и проанализировали 2362 пробы воздуха по девяти ингредиентам.

В апреле в Рязани зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха. Об этом сообщил региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно исследованию, в апреле отобрали и проанализировали 2362 пробы воздуха по девяти ингредиентам.

В целом уровень загрязнения атмосферы по городу оценили как повышенный.

Больше всего загрязняющих веществ нашли в поселке Строитель, где превышен уровень сероводорода. В микрорайоне Сысоево оказался превышен уровень формальдегида, в Приокском — диоксида азота.

Содержание в воздухе диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, сероуглерода и фенола не превышало нормы по городу.