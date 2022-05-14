Житель Скопина обокрал пункт приема вторсырья

В Скопине 22-летний молодой человек украл выручку и мобильный телефон из пункта приема вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Скопине 22-летний молодой человек украл выручку и мобильный телефон из пункта приема вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратились работники пункта приема вторсырья в Скопине. Из металлического ящика, в котором находилась выручка, пропали 13 тысяч рублей. Также из помещения исчез телефон.

Заявители сообщили, что вместе с вещами пропал 22-летний помощник пункта. Молодого человека привлекали для транспортировки тяжелых металлических изделий. Его и заподозрили в преступлении.

Полицейские разыскали 22-летнего жителя Скопина и установили его причастность к кражам. Похищенный мобильный изъяли.

По предварительной информации, молодой человек обиделся на работодателей из-за тяжелых поручений, узнал место хранения выручки и забрал деньги с телефоном. Средства скопинец истратил на алкоголь, телефон сбыть не успел.

Возбуждены уголовные дела. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.