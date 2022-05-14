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Погибшая в Рязани школьница была подругой выжившей при падении с 16 этажа девочки
Школьница, выпавшая из окна в субботу, 14 мая, в Рязани на улице Вишневой, была подругой девочки, которая осталась жива после падения с 16-го этажа в феврале 2021 года. Об этом стало известно РЗН. инфо из собственных источников.

Школьница, выпавшая из окна в субботу, 14 мая, в Рязани на улице Вишневой, была подругой девочки, которая осталась жива после падения с 16-го этажа в феврале 2021 года. Об этом стало известно РЗН. инфо из собственных источников. Также известно, что выжившая школьница после случившегося вместе с родителями переехала в другой регион.

Напомним, незадолго до падения 13-летнюю девочку не отпустили гулять, из-за этого у подростка произошел конфликт с матерью. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Фото с места трагедии.

В прошлом году 3 февраля из окна дома на Московском шоссе выпала 12-летняя девочка. Выжившего ребенка в тяжелом состоянии отвезли в ОДКБ и прооперировали.