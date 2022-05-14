Канцлер Германии озвучил условие для отмены антироссийских санкций

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что единственным условием снятия санкций с России является мирное соглашение между Москвой и Киевом. Об этом он рассказал в интервью изданию t-online 14 мая после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что единственным условием снятия санкций с России является мирное соглашение между Москвой и Киевом. Об этом он рассказал в интервью изданию t-online 14 мая после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«В какой-то момент Россия должна понять, что единственная правдоподобная возможность отмены санкций — это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктованный мир», — отметил Шольц.

По его словам, во время разговора с Путиным он не заметил изменений в планах проведения спецоперации на Украине. Несмотря на это, Шольц потребовал, чтобы Россия вывела свои войска.

Накануне Шольц заявил, что Германия не примет мир, «навязанный» Украине Россией, и подчеркнул, что наступление мира возможно только при достижении взаимопонимания между Киевом и Москвой.