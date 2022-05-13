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Врио губернатора Павел Малков сообщил, что резких кадровых решений не будет
Он сообщил, что для слаженной работы нужен контакт всех членов команды.

В пятницу, 13 мая, на брифинге после заседания правительства врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что резких кадровых решений не будет. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Малков рассказал о впечатлениях работы в Рязанской области.

«Главное впечатление, что все это невероятно интересно! Огромное количество событий, встреч и информации. Практически круглосуточный режим работы. При этом сейчас в целом очень необычное время, которое требует слаженной и быстрой работы», — отметил врио губернатора.

Он сообщил, что для слаженной работы нужен контакт всех членов команды. При этом, по его словам, планируется сохранить «все лучшее, что есть» в идеях и наработках.

«Я озвучил, что всегда за эволюцию и последовательную работу. Надо сохранить все лучшее, что есть сегодня в плане идей и наработок, а также в первую очередь людей. Главным критерием для каждого будет профессионализм, обучаемость, работа в команде, проактивность и честность. Резких кадровых решений не будет», — сказал Малков.