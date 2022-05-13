В России могут закрыть часть кинотеатров сети «Формула кино»

Информацию подтвердил гендиректор киносети Алексей Васянин.

В России могут закрыть часть кинотеатров сети «Формула кино». Об этом РИА Новости сообщило в своем Telegram-канале.

Генеральный директор киносети «Формула кино / Синема парк» Алексей Васянин сообщил, что проведет переговоры с владельцами некоторых торговых центров. Предметом встреч станет вопрос закрытия части кинотеатров сети.

По словам Васянина, кинозалы закроют, «чтобы они не топили остаток кинотеатров».