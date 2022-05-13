Сбербанк предупредил о мошенническом приложении в App Store

Служба безопасности организации начала работать над блокировкой приложения.

В AppStore появилось мошенническое приложение «Сбербанк онлайн сайт». Об этом передает РИА Новости .

В качестве разработчика приложения указан Said Akhmedov. В описании указано, что оно подходит для входа в банк онлайн.

В Сбербанке заявили, что это мошенники. Служба безопасности организации начала работать над блокировкой. Пользователей попросили быть внимательными и напомнили, что «Сбербанк Онлайн» не доступен для обновления и скачивания из-за ограничений.