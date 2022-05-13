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Действие «Пушкинской карты» распространили на военнослужащих
Об этом сообщила замминистра культуры России Ольга Ярилова.

Действие «Пушкинской карты» распространили на военнослужащих. Об этом пишет ТАСС.

В пятницу, 13 мая, во время рабочей поездки замминистра культуры России Ольга Ярилова рассказала журналистам, что военные смогут ходить в музеи, кинотеатры и на выставки, используя «Пушкинскую карту».

Ярилова также отметила, что планируется дальнейшее расширение категорий участников.

Напомним, «Пушкинская карта» — это специальная карта, которая выдается россиянам от 14 до 22 лет. Каждый год из госбюждета на карту зачисляется определенная сумма, которую можно потратить на билет в кино, музей или театр. В 2021 году каждому владельцу карты зачислили по пять тысяч рублей.