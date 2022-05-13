Четырехлетней рязанке с ДЦП необходимы деньги на лечение

Ребенку требуется 150 тысяч рублей на реабилитацию.

Четырехлетней рязанке Еве Кирилиной необходимы деньги на лечение. Об этом сообщили волонтеры благотворительного фонда «Мир в наших руках».

Девочке требуется 150 тысяч рублей.

Кирилина родилась 28 августа 2017 года. Она появилась на свет недоношенной на сроке 29 недель — ее вес составлял 1280 граммов. Ее мать начала реабилитацию ребенка с четырех месяцев.

В 1,3 года девочке поставили диагноз ДЦП (спастическая диплегия). Из-за того, что у Кирилиной сохранен интеллект, есть условия для полного выздоровления.

«В свои четыре года она хорошо говорит, читает стихи и в целом ничем не отличается от других детей, только как отсутствием самостоятельной ходьбы. За четыре года Ева добилась очень хороших результатов, но девочка растет и заниматься приходится все больше и больше. У Евы огромный реабилитационный потенциал, есть все шансы на обычную жизнь. До 5 лет самое драгоценное время и его нельзя упустить!», — сообщили волонтеры.

2 марта девочке сделали операцию на спинном мозге. Селективно дорсальная резитомия прошла успешно. Теперь ребенку требуется реабилитация в челябинском медцентре «Сакура».