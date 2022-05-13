Блогера Веронику Белоцерковскую объявили в розыск

На издателя «Собака.ru» завели дело о «распространении фейков о действиях ВС России».

Блогера и предпринимателя Веронику Белоцерковскую объявили в розыск. Об этом сообщило издание РБК .

Информация о Белоцерковской появилась в базе данных МВД. Указывается, что ее разыскивают из-за уголовной статьи.

В марте появилась информация о том, что на издателя журнала «Собака.ru» завели уголовное дело. По версии следствия, она «публично распространяла ложную информацию о действиях ВС России». Отмечается, что Белоцерковская стала первым человеком, на которого завели подобное уголовное дело.