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Блогера Веронику Белоцерковскую объявили в розыск
На издателя «Собака.ru» завели дело о «распространении фейков о действиях ВС России».

Блогера и предпринимателя Веронику Белоцерковскую объявили в розыск. Об этом сообщило издание РБК.

Информация о Белоцерковской появилась в базе данных МВД. Указывается, что ее разыскивают из-за уголовной статьи.

В марте появилась информация о том, что на издателя журнала «Собака.ru» завели уголовное дело. По версии следствия, она «публично распространяла ложную информацию о действиях ВС России». Отмечается, что Белоцерковская стала первым человеком, на которого завели подобное уголовное дело.