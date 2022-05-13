«Аэрофлот» начал проверку после гибели собаки на борту самолета

Компания «Аэрофлот» начала проверку после гибели собаки, находившейся на борту рейса «Челябинск—Москва». Об этом сообщило издание «
В заявлении корпорации указано, что о причинах смерти собаки говорить на данный момент преждевременно. По версии «Аэрофлота», температура в багажном отсеке весь полет была на комфортном уровне.
«Контейнер с собакой был должным образом зафиксирован в багажном отсеке, повреждения на контейнере отсутствуют», — отметили в компании.
Также, по версии «Аэрофлота», в аэропорту переноску с собакой выдали пассажиру. При этом моменте присутствовали сотрудники линейного управления МВД в Шереметьеве, обслуживающей компании «Шереметьево Хэндлинг». Отмечается, что представитель Россельхознадзора осмотрел собаку и составил акт.
По данным компании, факт переохлаждения животного не подтвердился. «Авиакомпания сожалеет о случившемся. Мы будем находиться в контакте с пассажиром для дальнейшего информирования о результатах проверки», — добавили в пресс-службе.
Об инциденте стало известно в пятницу, 13 мая. Сообщалось, что на борту самолета «Аэрофлота» умерла собака. При этом отмечалось, что компания не выдавала тело питомца, объясняя, что это «труп, принадлежащий авиакомпании». Его вернули хозяевам только с помощью полиции.