«Аэрофлот» начал проверку после гибели собаки на борту самолета

Информация о трагедии появилась в пятницу, 13 мая.

Компания «Аэрофлот» начала проверку после гибели собаки, находившейся на борту рейса «Челябинск—Москва». Об этом сообщило издание « Известия » со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В заявлении корпорации указано, что о причинах смерти собаки говорить на данный момент преждевременно. По версии «Аэрофлота», температура в багажном отсеке весь полет была на комфортном уровне.

«Контейнер с собакой был должным образом зафиксирован в багажном отсеке, повреждения на контейнере отсутствуют», — отметили в компании.

Также, по версии «Аэрофлота», в аэропорту переноску с собакой выдали пассажиру. При этом моменте присутствовали сотрудники линейного управления МВД в Шереметьеве, обслуживающей компании «Шереметьево Хэндлинг». Отмечается, что представитель Россельхознадзора осмотрел собаку и составил акт.

По данным компании, факт переохлаждения животного не подтвердился. «Авиакомпания сожалеет о случившемся. Мы будем находиться в контакте с пассажиром для дальнейшего информирования о результатах проверки», — добавили в пресс-службе.

Об инциденте стало известно в пятницу, 13 мая. Сообщалось, что на борту самолета «Аэрофлота» умерла собака. При этом отмечалось, что компания не выдавала тело питомца, объясняя, что это «труп, принадлежащий авиакомпании». Его вернули хозяевам только с помощью полиции.