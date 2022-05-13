Транспортная прокуратура начала проверку после гибели собаки на борту «Аэрофлота»

Хозяева считают, что пес умер из-за переохлаждения, поскольку раньше его брали с собой и проблем в самолетах не было.

На борту «Аэрофлота» умерла собака. Об этом сообщил SHOT .

Мертвого животного вернули хозяевам после рейса Челябинск-Москва. Сотрудники авиакомпании сначала не говорили, где их американский бульдог, а затем сообщили, что их псу стало плохо, а еще позже выяснилось, что собака умерла.

«Аэрофлот» не выдавал тело питомца, объясняя, что это «труп, принадлежащий авиакомпании». Его вернули хозяевам только с помощью полиции.

Сотрудники авиакомпании заявили, что собака не смогла перенести полет и у животного остановилось сердце. Хозяева считают, что пес умер из-за переохлаждения, поскольку раньше его брали с собой и проблем в самолетах не было.

Официального комментария «Аэрофлота» пока нет.