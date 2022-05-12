Вторую тематическую ярмарку в Рязани посвятят Дню российского предпринимательства

Торговлю на площади Победы развернут с 19 по 25 мая.

Тематическая ярмарка на площади Победы, организованная Агентством развития бизнеса при поддержке Правительства Рязанской области, посвящена Дню предпринимательства. Торговля будет развернута с 19 по 25 мая. Гости площадки смогут приобрести продукцию производителей Рязанского, Скопинского, Касимовского, Кадомского и Михайловского районов.

Скопинская керамика, батик, михайловское кружево, кадомский вениз, рязанский леденец, а также колбасно-мясные деликатесы, хлебобулочные изделия, молочная и фермерская продукция, шоколад — эти товары Рязанского края известны на всю страну. Они и будут представлены на второй тематической ярмарке.

Традиционно на торговой площадке будет организована фуд-зона с горячим чаем и кофе, а также различные мастер-классы и дегустация продукции. Здесь можно будет приобрести товары народно-художественных промыслов, кондитерские изделия, чай, сувениры и книги.

А 19 мая, в день открытия ярмарочной торговли, и в воскресенье, 22 мая, для гостей выступят известные рязанские исполнители и танцевальные коллективы.

Тематическая ярмарка будет работать по будням с 11:00 до 20:00, а в выходные с 09:00 до 20:00.