В Рязани до сих пор не утвердили проект по строительству моста-дублера через Оку
Об этом заявил глава областного минтранса Вадима Решетника на заседании облдумы.
В Рязани до сих пор не утвердили проект по строительству моста-дублера через Оку. Об этом в четверг, 12 мая, заявил глава областного минтранса Вадима Решетника на заседании облдумы.
По его словам, окончательного проектного решения по мосту-дублеру через Оку нет.
Решетник добавил, что есть работы по обоснованию инвестиций, которые позволят рассчитать окончательную стоимость строительства нового моста.
Он также отметил, что жители Дядькова возмущены решением построить дублер через их село, но «есть еще 500 жителей Рязани, которым мост нужен», — подчеркнул глава областного минтранса.
Решетник добавил, что предложения по обходу села Дядькова переданы проектировщику и будут рассмотрены.