Рязанская область планирует выкупить ряжский путепровод и сделать его бесплатным

Об этом во время публичного отчета в четверг, 12 мая, сообщил министр транспорта Рязанской области Вадим Решетник.

Рязанская область планирует выкупить ряжский путепровод и сделать его бесплатным. Об этом во время публичного отчета в четверг, 12 мая, сообщил министр транспорта Рязанской области Вадим Решетник.

Глава ведомства заявил, что он против платных дорог в Рязани и области.

«Предпринимаются все возможности, чтобы сделать проезд бесплатным. Как один из ввыходов рассматривается выкуп этого сооружения в имущество Рязанской области. Работа подготовительная проведена. Мы движемся в этом направлении. Когда это произойдет, сейчас сказать не могу. Это будет зависеть от стоимости объекта, бюджета Рязанской области. Мы делаем все, чтобы проезд был бесплатным», — сказал Решетник.

Ранее появилась информация, что врио губернатора Рязанской области планирует решить проблему с ряжским путепроводом.