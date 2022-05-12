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Компания Siemens планирует уйти с российского рынка
Причина — ситуация на Украине.

Компания Siemens планирует уйти с российского рынка. Об этом сообщило издание РБК.

Отмечается, немецкий конгломерат начал процедуру по «процедуры по прекращению своей производственной деятельности и всей деловой активности». Компания уйдет с рынка из-за спецоперации на Украине.

В марте фирма заявила о прекращении поставок в Россию. Также компания приостановила все новые бизнес-проекты. Financial Times со ссылкой на источник сообщала, что Siemens продолжит выполнять в России лишь «малый объем сервисных работ».

РЖД 22 марта сообщили, что Siemens уведомила их о приостановке контракта на покупку «Сапсанов».