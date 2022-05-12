Специалист заявил об отсутствии дефицита лекарств в России

При этом, по словам исполнительного вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей Виктора Черепова, проблемы с поставками медикаментов могут возникать из-за логистических цепочек.

В России отсутствует дефицит лекарств. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на исполнительного вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей Виктора Черепова.

«У нас на сегодняшний день нет дефицита лекарств ни по одной из групп, потому что все санкционные мероприятия применяются с оговоркой после запятой: нельзя многое, кроме лекарственных препаратов, медизделий и сельхозпродукции», — отметил доктор медицинских наук. По его словам, зарубежные компании продолжают поставлять продукцию в рамках имеющихся контрактов.

При этом специалист отметил, что ни один из препаратов не попал под санкции. Он подчеркнул, что задержки в поставках возможны только в случаях проблем с логистическими цепочками. «Были нарушены контейнерные перевозки, фуры не могли своевременно пройти через таможню Белоруссии, Литвы, Финляндии. Сейчас поступают и медикаменты, и субстанции», — заявил Черепов.