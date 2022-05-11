В России хотят ограничить скорость электросамокатов до 25 километров в час

Речь идет о предустановленной системе ограничения скорости. Также электросамокаты должны будут иметь функцию автоматического замедления в парках и систему спутникового слежения.

В России хотят ограничить скорость электросамокатов до 25 километров в час. Об этом пишет « Коммерсант ».

Ограничения скорости для электросамокатов, моноколес и гироскутеров добиваются Минпромторг, мэрия Москвы и НАМИ. Правила установят в новом ГОСТе.

Транспортные средства помимо ограничителя скорости должны будут иметь предустановленную функцию автоматического замедления в парках, а также систему спутникового слежения. Отмечается, что установленные ограничения уже используют в каршеринговых электросамокатах.

Глава союза пешеходов России Владимир Соколов отметил, что вначале нужно закрепить в ПДД статус средства индивидуальной мобильности, определить место их пользователей в дорожном движении, а затем утверждать ГОСТ.

Ранее сообщалось, что верховный суд России признал электросамокаты транспортными средствами. Позже в Совфеде предложили ввести ОСАГО для электросамокатов и скутеров.