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Верховный суд России признал электросамокаты транспортными средствами
Такое решение суд вынес после иска от мужчины, который попал в аварию с одним из таких устройств. Он заявил, что, поворачивая налево, столкнулся с электросамокатом, в результате чего водитель последнего ТС погиб. По факту гибели человека было возбуждено уголовное дело.

Верховный суд России признал электросамокаты транспортными средствами. Об этом в среду, 30 марта, сообщил портал РАПСИ.

Такое решение суд вынес после иска от мужчины, который попал в аварию с одним из таких устройств. Он заявил, что, поворачивая налево, столкнулся с электросамокатом, в результате чего водитель последнего ТС погиб. По факту гибели человека было возбуждено уголовное дело.

Мужчина дошел до Верховного суда и просил признать электросамокат транспортным средством. Он утверждал, что для его управления необходимо получить специальное удостоверение и соблюдать ПДД.

В соответствии с позицией пленума Верховного суда, источником повышенной опасности следует признать любую деятельность, осуществление которой создает повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны человека.

С учетом того, что норма не содержит исчерпывающего перечня источников повышенной опасности, суд, принимая во внимание особые свойства предметов, веществ или иных объектов, используемых в процессе деятельности, вправе признать источником повышенной опасности иную деятельность, не указанную в перечне.

Теперь, если дело об аварии с электросамокатами дойдет до Верховного суда, стороны смогут ссылаться на решение пленума. По нему субъектом преступлений по ДТП может быть не только сдавший экзамены водитель, но и любой участник дорожного движения, в том числе и на электросамокатах.