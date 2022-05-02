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В Совфеде предложили ввести ОСАГО для электросамокатов и скутеров
Предложение объяснили повышенной травмоопасностью средств передвижения для пешеходов и водителей.

В Совфеде предложили ввести ОСАГО для электросамокатов и скутеров. Об этом пишет РИА Новости.

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил проработать вопрос об обязательном страховании гражданской ответственности водителей «средств индивидуальной мобильности», к которым относятся электросамокаты и скутеры. По мнению авторов идеи, транспортные средства представляют серьезную опасность как для пешеходов, так и для самих водителей: они не оборудованы системами безопасности, но могут разгоняться до больших скоростей.

В комитете вопрос адресовали министерству внутренних дел, федеральным органам исполнительной власти и российскому союзу автостраховщиков.

По данным МВД, в 2021 году произошло 672 аварии с участием электросамокатов, в которых погибло 20 человек.

Кроме этого сенаторы предложили проработать вопрос ограничения максимальной скорости скутеров и электросамокатов, и ввести разделение на использование их в личных и коммерческих целях.

Ранее сообщалось, что верховный суд России признал электросамокаты транспортными средствами.