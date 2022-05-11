В «Пятерочке» прокомментировали ситуацию с погромом в магазине в Рязани

Инцидент произошел в пятницу, 29 апреля.

В «Пятерочке» прокомментировали РЗН. инфо ситуацию с погромом супермаркета на площади Мичурина в Рязани.

Представители сети рассказали, что в результате инцидента магазину причинили материальный ущерб.

«По этому факту подано заявление в полицию. В настоящее время магазин работает в обычном режиме», — добавили в собеседники.

Напомним, что в пятницу, 29 апреля, мужчина устроил погром в «Пятерочке» в Рязани. По версии СМИ, на магазин напал сын главы скопинской администрации Олега Асеева. Позже стало известно о том, что мэр райцентра подал в отставку.