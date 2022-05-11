Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
Чтв, 12
14°
Птн, 13
15°
ЦБ USD 68.84 1.46 12/05
ЦБ EUR 72.63 1.53 12/05
Нал. USD 0 / 10000 21:48
Нал. EUR 0 / 10000 21:48
Новости
Публикации
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
9 мая 14:00
1 945
Топ-5 мест, где рязанцы 9 мая могут вспомнить о победе над фашизмом
В выходные дни и День Победы многие рязанские семьи буд...
6 мая 16:59
3 646
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 16:28
8 747
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
28 апреля 13:08
12 336
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Белгородской области один человек погиб после обстрела со стороны Украины
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

В Белгородской области один человек погиб после обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Гладков уточнил, что один дом в селе Солохи после обстрела частично разрушен, а основное задымление происходит из-за камыша, который растет за селом.

Губернатор Белгородской области рассказал, что по подтвержденным данным один человек умер в машине скорой помощи. Еще трое ранены — им оказывают медицинскую помощь.

" Самая тяжелая ситуация за все время обстрелов", — прокомментировал Гладков.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела пострадал один человек.

Фото telegram-канал «Белгород № 1»