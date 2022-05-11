В Белгородской области один человек погиб после обстрела со стороны Украины
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
В Белгородской области один человек погиб после обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
Гладков уточнил, что один дом в селе Солохи после обстрела частично разрушен, а основное задымление происходит из-за камыша, который растет за селом.
Губернатор Белгородской области рассказал, что по подтвержденным данным один человек умер в машине скорой помощи. Еще трое ранены — им оказывают медицинскую помощь.
" Самая тяжелая ситуация за все время обстрелов", — прокомментировал Гладков.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела пострадал один человек.
Фото telegram-канал «Белгород № 1»