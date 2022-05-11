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Умерла вдова советского вратаря Льва Яшина
Валентина Яшина умерла во вторник, 10 мая, на 92-м году жизни.

Умерла вдова советского вратаря Льва Яшина. Об этом пишет РИА Новости Спорт.

Валентина Яшина умерла во вторник, 10 мая, на 92-м году жизни. Бывший президент Российского футбольного союза и «Динамо» Николай Толстых сообщил, что Яшина умерла не от коронавируса, но в последнее время находилась в больнице. За день до смерти ее перевели в реанимацию.

С вратарем сборной СССР и московского клуба «Динамо» Львом Яшиным она была в браке с 1954 до 1990 года. В 1990 году Лев Яшин умер в возрасте 60 лет.

Яшин — лучший вратарь XX века по версии ФИФА и единственный среди вратарей обладатель «Золотого мяча» (в 1963 году).