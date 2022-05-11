Постпред Крыма заявил, что южные территории Украины станут еще одним регионом России

Постоянный представитель Крыма Георгий Мурадов отметил, что присоединение территорий — это желание народа.

Южные территории Украины станут еще одним регионом России. Такое заявление в среду, 11 мая, сделал постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Его слова привели РИА Новости.

Мурадов отметил, что присоединение территорий — это желание народа.

«Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа, большая часть которого восемь лет прожила в условиях репрессий и издевательств со стороны укронацистов. Россия больше не позволит попирать основополагающие права наших соотечественников, безнаказанно стрелять в русский мир по указке Запада», — сказал он.

Постпред Крыма также добавил, что «подаренные» территории всегда являлись русскими и там проживает русскоязычное население.