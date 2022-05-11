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«Новая газета»: врио губернатора Рязанской области представят 11 мая
Ранее указ о его назначении подписал президент Владимир Путин.

Временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Павла Малкова представят региону в среду, 11 мая. Об этом сообщила «Новая газета».

Также «Новая» узнала, что Павел Малков ранее работал в федеральном Росстате. Он три с половиной года возглавлял Федеральную службу государственной статистики.

Также известно, что Малков учился в Саратовском государственном техническом университете.

Ранее Николай Любимов заявил, что не будет выдвигаться на пост губернатора на следующий срок. Позже стало известно, что на пост нового главы региона претендует бывший глава Росстата Павел Малков. Указ о его назначении уже подписал президент Владимир Путин.