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В Рязани установят светофоры на шести перекрестках
Начальная цена работ — 10 млн 88 тысяч 276 рублей.

В Рязани на шести перекрестках появятся светофоры. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно документу, светофоры появятся: на перекрестке улиц Октябрьской и Пирогова, регулируемом переходе на улице Зубковой, у дома № 19, перекрестке улиц Связи и Прудной, перекрестке улиц Новоселов и Шереметьевской; перекрестке Московского шоссе и улицы Юбилейной, перекрестке Московского шоссе и улицы Западной.

Кроме того, по контракту в городе нужно будет установить сетевые IP-камеры для контроля перекрестков.

Заказчик работ — управление благоустройства. Начальная цена работ — 10 млн 88 тысяч 276 рублей.

Работы планируется провести до 31 августа 2022 года.