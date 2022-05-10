В Рязани установят светофоры на шести перекрестках

Начальная цена работ — 10 млн 88 тысяч 276 рублей.

В Рязани на шести перекрестках появятся светофоры. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно документу, светофоры появятся: на перекрестке улиц Октябрьской и Пирогова, регулируемом переходе на улице Зубковой, у дома № 19, перекрестке улиц Связи и Прудной, перекрестке улиц Новоселов и Шереметьевской; перекрестке Московского шоссе и улицы Юбилейной, перекрестке Московского шоссе и улицы Западной.

Кроме того, по контракту в городе нужно будет установить сетевые IP-камеры для контроля перекрестков.

Заказчик работ — управление благоустройства. Начальная цена работ — 10 млн 88 тысяч 276 рублей.

Работы планируется провести до 31 августа 2022 года.