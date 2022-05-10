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Bloomberg: Минфин ожидает спад экономики России на 12%
Это будет худший показатель с 1994 года. Спад «сведет на нет экономический рост за десять лет».

Минфин ожидает спад экономики России на 12%. Об этом пишет РБК со ссылкой на агентство Bloomberg.

Согласно внутреннему прогнозу Минфина, спад ВВП из-за санкций в 2022 году составит около 12%. Это худший показатель с 1994 года. Источник агентства уточнил, что спад «сведет на нет экономический рост за десять лет». В 1994 году спад экономики составил 12,6%.

Главный экономист московского БКС Наталья Лаврова пояснила, что на падение российской экономики влияет запрет поставки нефти, уход иностранных компаний и отказ стран Евросоюза от газа. По ее словам, исходя из текущих санкций в 2022 спад экономики может составить 10,8%, а в 2023 — около 5%.