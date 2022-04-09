Собчак продала квартиру в элитном ЖК в центре Москвы

Журналистка и блогер Ксения Собчак продала квартиру в центре столицы. Недвижимость стоимостью 10,3 млн долларов располагается в элитном ЖК района Хамовники, пишут «Известия».

Журналистка и блогер Ксения Собчак продала квартиру в центре столицы. Недвижимость стоимостью 10,3 млн долларов располагается в элитном ЖК района Хамовники, пишут «Известия».

Таким образом, на момент продажи цена апартаментов составила почти 1 млрд рублей. Метраж проданного жилья неизвестен. Ранее сообщалось, что в доме Собчак принадлежат два машиноместа, а ее матери — две квартиры общей площадью 325 кв. м.

В 2019 году в СМИ появилась информация, что на этапе строительства квартира обошлась Собчак в 300 млн рублей. Официально зарегистрирована она была лишь в 2022 году.

По словам эксперта по элитной недвижимости Елены Юргеневой, бывший дом Собчак «считается одним из лучших элитных домов Москвы». Она пояснила, что из него открываются виды на набережную, Москва-реку и огни «Москва-Сити».

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Ксения Собчак покинула Россию, однако сама она информацию опровергла. На вопрос о дальнейшей судьбе таких известных людей, как Ксения Собчак, Иван Ургант и Регина Тодоренко, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что они «не враги государства».