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Песков не считает врагами государства тех, кто из-за страха покинул Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает врагами государства граждан, покинувших страну из-за страха или непонимания происходящего. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Беларусь-24».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает врагами государства граждан, покинувших страну из-за страха или непонимания происходящего. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Беларусь-24».

«У нас есть люди, которые испугались. Когда все началось, они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что едет в длительный отпуск. Все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства», — отметил Песков.

Однако, добавил он, «есть те люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, которые стали нападать» на героев из числа военнослужащих.

Таких он назвал врагами государства, с которыми нужно бороться.

На вопрос о дальнейшей судьбе таких известных людей, как Ксения Собчак, Иван Ургант и Регина Тодоренко, Песков отметил, что они «не враги государства». Песков также назвал Ивана Урганта «большим патриотом».