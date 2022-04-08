Рязанское МЧС опубликовало видео тушение пожара в здании бывшего училища связи
В ролике показана работа спасателей, а также кадры от первого лица.
Пресс-служба регионального управления МЧС опубликовала видеоролик с тушения пожара в здании бывшего училища связи на улице Каширина.
Пожар произошел в пятницу, 1 апреля. В нежилом здании огнем охватило кровлю четвертого этажа.
Пожару присвоили повышенный уровень сложности. В тушении участвовали 15 единиц техники и 45 человек личного состава. На пожаре никто не пострадал.
Ранее РЗН. Инфо публиковал фоторепортаж с места пожара.