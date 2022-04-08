Рязанские депутаты организовали закупку и отправку гуманитарной помощи

Депутат Рязанской областной Думы Александр Жукаев и депутат Рязанской городской Думы Александр Лемдянов организовали закупку и отправку посылок с гуманитарной помощью жителям освобождённых территорий в ходе специальной военной операции на Украине общей стоимостью свыше одного миллиона рублей. Об этом сообщил депутат Рязанской городской Думы Александр Лемдянов.

«Мы считаем, что любая помощь, а также простое человеческое внимание всегда помогут поддержать людей в трудной жизненной ситуации», — отметил депутат Рязанской облдумы Александр Жукаев, комментируя инициативу.

«Мы приняли решение не просто собрать и отправить машину с гуманитарной помощью, но и лично сопроводить груз до места назначения и передать посылки людям», — рассказал депутат Рязанской гордумы Александр Лемдянов, который лично сопровождал машину с гуманитарным грузом.