При ударе ВСУ ракетой «Точка-У» по Краматорску погибли около 30 человек

Киев заявил, что удар нанесли российские военные. В Минобороны опровергли сообщение и отметили, что оно не соответствует действительности.

При ударе украинских военных ракетой «Точка-У» по Краматорску погибли около 30 человек. Об этом в эфире Первого канала сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает РИА Новости .

Басурин заявил, что украинские власти не скрывали, что готовят провокации.

«Сначала объявили эвакуацию с городов Краматорск, Константиновка, Славянск. Люди начали собираться в местах, откуда можно уехать — железнодорожные станции, вокзал. Прилетел боеприпас, порядка 30 погибших», — сказал он.

Ранее стало известно, что по Краматорску ударили «Точкой-У».

Киев заявил, что удар нанесли российские военные. В Минобороны опровергли сообщение и отметили, что оно не соответствует действительности.

«Тактические ракеты „Точка-У“, обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только ВСУ», — сообщили в ведомстве.