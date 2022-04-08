Минфин внес в правительство законопроект по регулированию криптовалюты

Его доработали с учетом позиции ведомств.

Минфин России внес в правительство законопроект о цифровых валютах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства в пятницу, 8 апреля.

Отмечается, что документ предусматривает создание комплексного регулирования рынка криптовалюты. Это включает порядок совершения операций и их выпуска, а также определения особенностей работы субъектов.

Проект федерального закона «О цифровой валюте» доработали с учетом ранее поступивших позиций ведомств. Документ направили на рассмотрение в правительство.

Ранее в Центробанке рассказали об угрозе замещения рубля криптовалютами.