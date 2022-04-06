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В Центробанке рассказали об угрозе замещения рубля криптовалютами
Криптовалюты станут средством платежа, если россияне начнут их массово скупать.

В Центробанке рассказали об угрозе замещения рубля криптовалютами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого зампредседателя Ц. Б. Ксению Юдаеву.

В регуляторе уточнили, что криптовалюты станут средством платежа, если россияне начнут их массово скупать. Вместе с этим произойдет криптоизация денежного обращения — замещение российского рубля, расширение теневой экономики и сокращение налоговых поступлений.

В ЦБ рассказали, что одновременно с этим возникнет параллельная финансовая система, которая не подчиняется правилам для финансовых организаций на территории России.

В январе 2022 года Банк России предложил запретить майнинг криптовалют в стране на законном уровне. Минфин выступил против и предложил легализовать рынок. После этого министр финансов Антон Силуанов признал, что его ведомству и Центробанку будет сложно найти понимание.