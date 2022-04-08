Компания EPAM Systems Inc. планирует прекратить деятельность в России

Ее офис имелся и в Рязани.

Компания EPAM Systems Inc. планирует прекратить деятельность в России. Об этом сообщил « Интерфакс ».

Как пишет издание, компания завершит процесс в течение трех месяцев.

«В соответствии с планами обеспечения непрерывности бизнеса компании, которые были введены в феврале 2022 года, EPAM ускоряет перевод своих российских операций за счет активного переезда сотрудников. В настоящее время значительное число сотрудников уже переехало за пределы страны», — говорится в сообщении. В фирме отметили, что рассчитывают на переезд большего числа специалистов из России.