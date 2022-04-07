В Рязани мужчину осудили за продажу данных о звонках

Он совершил преступление в январе 2021 года.

В Рязани осудили мужчину за продажу сотовых данных третьему лицу. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ноябре 2020 года уроженец Владикавказа устроился продавцом-консультантам в один из салонов сотовой связи. Он получил данные о соединениях между абонентскими устройствами.

Чтобы нелегально получить деньги, в январе 2021 года он на рабочем месте получил детализации звонков девяти человек. За вознаграждение он передал их третьему лицу.

Деятельность рязанца пресекли сотрудники УФСБ России. Мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 138 УК РФ «Нарушение тайны телефонных переговоров». Он признал свою вину.

С учетом обстоятельств рязанца приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

Приговор не вступил в силу.