В Рязани мужчину осудили за продажу данных о звонках

В Рязани осудили мужчину за продажу сотовых данных третьему лицу. Об этом сообщила
В ноябре 2020 года уроженец Владикавказа устроился продавцом-консультантам в один из салонов сотовой связи. Он получил данные о соединениях между абонентскими устройствами.
Чтобы нелегально получить деньги, в январе 2021 года он на рабочем месте получил детализации звонков девяти человек. За вознаграждение он передал их третьему лицу.
Деятельность рязанца пресекли сотрудники УФСБ России. Мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 138 УК РФ «Нарушение тайны телефонных переговоров». Он признал свою вину.
С учетом обстоятельств рязанца приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.
Приговор не вступил в силу.