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В Рязани мужчину осудили за продажу данных о звонках
Он совершил преступление в январе 2021 года.

В Рязани осудили мужчину за продажу сотовых данных третьему лицу. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ноябре 2020 года уроженец Владикавказа устроился продавцом-консультантам в один из салонов сотовой связи. Он получил данные о соединениях между абонентскими устройствами.

Чтобы нелегально получить деньги, в январе 2021 года он на рабочем месте получил детализации звонков девяти человек. За вознаграждение он передал их третьему лицу.

Деятельность рязанца пресекли сотрудники УФСБ России. Мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 138 УК РФ «Нарушение тайны телефонных переговоров». Он признал свою вину.

С учетом обстоятельств рязанца приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

Приговор не вступил в силу.