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В России проиндексируют пенсии, соцвыплаты и МРОТ
Мишустин заявил, что в стране наблюдается рост цен, и правительство хочет поддержать людей. В связи с этим российские власти проиндексируют социальные выплаты и пенсии, а также увеличат минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.

В России проиндексируют пенсии, соцвыплаты и МРОТ. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передал Life.

Мишустин заявил, что в стране наблюдается рост цен, и правительство хочет поддержать людей. В связи с этим российские власти проиндексируют социальные выплаты и пенсии, а также увеличат минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.

«По поручению президента будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе и семьям с детьми, а также пенсии. Увеличим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума», — сказал он.